Очередь на въезд в Калининградскую область через Мамоново-2 сократилась до 8−9 часов

Время ожидания на российско-польской границе в пункте пропуска Мамоново-2 сократилось. Об этом сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе Калининградской областной таможни.
«По состоянию на 17:00 04.08.2026 время ожидания по направлению въезда в РФ на легковом транспорте на т/п МАПП Мамоново-2 сократилось до 8−9 часов», — отмечает пресс-служба таможни.
Как сообщалось ранее, по данным таможни на 9:00, водителям легковых автомобилей, следовавших из Польши в Калининградскую область через МАПП Мамоново-2, приходилось ожидать пересечения границы до 16 часов.
В ведомстве объясняли образование очередей началом каникул в Германии и возросшим потоком путешественников. Кроме того, таможня отмечала, что польская сторона усилила пограничный и таможенный контроль, что уже приводило к аналогичным заторам в июне.
По данным таможенных органов, российские пункты пропуска работают в штатном режиме, а скопление транспорта наблюдается на польской стороне границы.