В Гайнском округе Прикамья назначили нового военкома

Глава округа Елизавета Шалгинских выразила благодарность ушедшему на заслуженный отдых прежнему военкому за многолетнюю слаженную работу. Она также выразила надежду на продуктивное сотрудничество с занявшим его пост Ильдаром Мустаевым.