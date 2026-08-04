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В Гайнском округе Прикамья назначили нового военкома

К работе приступил подполковник Ильдар Мустаев.

Источник: Комсомольская правда

На аппаратном совещании администрации Гайнского округа представили нового окружного военного комиссара. К работе приступил подполковник Ильдар Мустаев.

Новый военком в 1989 году окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище. Ильдар Мустаев сменит Сергея Седегова, занимавшего пост военного комиссара Гайнского округа более 20 лет.

Глава округа Елизавета Шалгинских выразила благодарность ушедшему на заслуженный отдых прежнему военкому за многолетнюю слаженную работу. Она также выразила надежду на продуктивное сотрудничество с занявшим его пост Ильдаром Мустаевым.