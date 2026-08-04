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Глава ЧВК Алексей Марущенко получил 18 лет за убийство и пытки

Суд в Белгороде вынес приговор главе частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» Алексею Марущенко. Ему назначено 18 лет колонии строгого режима за обман порядка 90 военнослужащих, вымогательство, похищения людей и пытки, а также за организацию убийства. При этом он может избежать наказания, так как заключил контракт о службе в морской пехоте.

Суд в Белгороде вынес приговор главе частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» Алексею Марущенко. Ему назначено 18 лет колонии строгого режима за обман порядка 90 военнослужащих, вымогательство, похищения людей и пытки, а также за организацию убийства. При этом он может избежать наказания, так как заключил контракт о службе в морской пехоте.

По подсчетам следствия, Марущенко вместе с другими фигурантами дела получил от почти 90 военнослужащих более 8,8 млн руб. Те, кто критиковал руководство ЧВК, подвергались избиениям и пыткам. Так, потерпевшим по делу проходит военкор Роман Семенов, которого похитили и на 12 дней посадили в вертикально закопанный гроб. Боец Рашид Аджиев был убит за якобы проявление неуважения к Марущенко.

Подробности — в материал «''Ястреба'' приговорили к штурму».

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