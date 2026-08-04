Глава ЧВК Алексей Марущенко получил 18 лет за убийство и пытки

По подсчетам следствия, Марущенко вместе с другими фигурантами дела получил от почти 90 военнослужащих более 8,8 млн руб. Те, кто критиковал руководство ЧВК, подвергались избиениям и пыткам. Так, потерпевшим по делу проходит военкор Роман Семенов, которого похитили и на 12 дней посадили в вертикально закопанный гроб. Боец Рашид Аджиев был убит за якобы проявление неуважения к Марущенко.