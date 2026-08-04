Parisien: у Эйфелевой башни в Сене нашли человеческие останки

Страшную находку сделали сотрудники речной полиции во время утренних учений у порта Бурдонне, который находится в седьмом округе французской столицы. Это место расположено всего в нескольких сотнях метров от главного символа Парижа. Водолазы подняли со дна реки сильно повреждённые кости, среди которых опознали нижнюю челюсть.