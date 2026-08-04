Parisien: у Эйфелевой башни в Сене нашли человеческие останки

В Париже в водах Сены неподалёку от Эйфелевой башни полиция обнаружила фрагменты человеческого скелета. Среди найденных частей тела оказалась нижняя челюсть с зубами. Об этом пишет газета Parisien.
Страшную находку сделали сотрудники речной полиции во время утренних учений у порта Бурдонне, который находится в седьмом округе французской столицы. Это место расположено всего в нескольких сотнях метров от главного символа Парижа. Водолазы подняли со дна реки сильно повреждённые кости, среди которых опознали нижнюю челюсть.
После извлечения останков полицейские сразу же передали их представителям уголовной полиции. О случившемся незамедлительно уведомили прокуратуру Парижа. В ведомстве подтвердили факт обнаружения и сообщили о начале официального расследования по данному факту.
В ближайшее время специалисты проведут детальную антропологическую экспертизу, чтобы установить точное происхождение останков и определить возраст погибшего.
В середине августа 2025 года в Сене были найдены тела четырёх человек, включая одного француза и трёх уроженцев Северной Африки. Тогда полиции быстро удалось выйти на подозреваемого.