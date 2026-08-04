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Главные новости за 4 августа: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Группа «Ригла-здравсити» приобрела воронежскую аптечную сеть «Здоровый город». Покупателю перешли три юридических лица и 55 аптек в Воронежской области.

Источник: Коммерсантъ

Группа «Ригла-здравсити» приобрела воронежскую аптечную сеть «Здоровый город». Покупателю перешли три юридических лица и 55 аптек в Воронежской области.

Крупные сетевые операторы смягчили ограничения на отпуск топлива в Воронежской области. В Воронеже лимит на одну заправку увеличили до 40−50 л, а внеплановые технологические перерывы на АЗС отменили.

В Белгороде основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко приговорили к 18 годам колонии. Его признали виновным в мошенничестве, похищении и пытках военнослужащих, а также организации убийства.

Арбитражный суд Липецкой области расторг соглашение с бывшим резидентом ОЭЗ «Липецк» ООО «Хэш Мейкер» и взыскал с компании 159 млн руб. штрафа. Вместо реализации инвестпроекта стоимостью не менее 4,6 млрд руб. фирма занималась майнингом криптовалюты.

Жителя Курска Даниила Павлова приговорили к 16 годам лишения свободы за госизмену, участие в террористической организации и легализацию преступных доходов. По версии суда, он передавал сведения, составляющие гостайну, для перехода на сторону противника.

Чистая прибыль «Орелстроя» в первом полугодии 2026 года сократилась на 92%, до 15,8 млн руб. Выручка застройщика из Орла уменьшилась на 30%, до 456,8 млн руб.

Выручка Тамбовского завода «Электроприбор» в первом полугодии 2026 года выросла на 37%, до 13,35 млрд руб. Чистая прибыль предприятия в Тамбове снизилась на 2%, до 1,82 млрд руб.

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