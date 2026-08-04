Дефицит внешней торговли США в июне вырос на четверть

Дефицит США в торговле с Китаем за тот же период уменьшился на 33,9%, до $73,9 млрд. Импорт китайских товаров упал на 22,8%, американский экспорт сократился лишь на 0,7%. При этом снижение прямых поставок из КНР не обязательно означает ослабление зависимости США от азиатских производственных цепочек. Роль Тайваня, Вьетнама и других экономик в снабжении американского рынка продолжает расти: часть производства переносится из Китая в другие страны.