Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

15 гостиниц строят в Нижегородской области

Туризм может стать приоритетной отраслью и одним из драйверов развития экономики, отметил Никитин.

Источник: Нижегородская правда

Туризм может стать приоритетной отраслью и одним из драйверов развития экономики и привлечения инвестиций в Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.

В прошлом году Нижегородскую область посетили более 5 млн туристов. Для развития отрасли в области реализуется 15 проектов по льготному кредитованию гостиниц на 2226 номеров, еще несколько проектов планируется заявить в этом году.

С 2023 по 2025 год в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в регионе создали 17 модульных средств размещения на 294 номера.

Также высокой степени готовности достиг проект туристического комплекса «Экопарк на Гребном канале» в Нижнем Новгороде. В мае 2026 года там запустили пятизвездочный отель на 265 номеров. Для поддержки инвестпроектов в регионе действуют специальные меры поддержки и создан инвестиционно-аналитический офис.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать государственную программу по комплексному развитию транспортной и речной причальной инфраструктуры в России.