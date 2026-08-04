15 гостиниц строят в Нижегородской области

Туризм может стать приоритетной отраслью и одним из драйверов развития экономики и привлечения инвестиций в Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.
В прошлом году Нижегородскую область посетили более 5 млн туристов. Для развития отрасли в области реализуется 15 проектов по льготному кредитованию гостиниц на 2226 номеров, еще несколько проектов планируется заявить в этом году.
С 2023 по 2025 год в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в регионе создали 17 модульных средств размещения на 294 номера.
Также высокой степени готовности достиг проект туристического комплекса «Экопарк на Гребном канале» в Нижнем Новгороде. В мае 2026 года там запустили пятизвездочный отель на 265 номеров. Для поддержки инвестпроектов в регионе действуют специальные меры поддержки и создан инвестиционно-аналитический офис.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать государственную программу по комплексному развитию транспортной и речной причальной инфраструктуры в России.