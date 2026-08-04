В Перми локализовали пожар на производственном объекте

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пожар на производственном объекте в Перми локализован на площади 600 квадратных метров, угроза распространения на соседние здания предотвращена, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«Пожар в Перми локализован на площади 600 квадратных метров. Огнеборцы МЧС России предотвратили угрозу распространения пожара на соседние производственные и административные здания», — говорится в сообщении.
В пресс-службе МЧС отметили, что на месте работают 94 человека и 25 единиц техники.
Пожар возник на производственном объекте в Перми ранее во вторник, загорелась емкость с дизельным топливом.
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