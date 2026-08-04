В Мантурове Костромской области открыли новый спорткомплекс

В новом ФОКе формируются секции по баскетболу, футболу, волейболу, легкой атлетике и лыжным гонкам. Всего спортом будут заниматься более 200 человек. Сейчас в учреждении идет подготовка местных спортивных команд к соревнованиям, а с сентября начнут полноценную работу секции. Решение о строительстве принял губернатор региона Сергей Ситников после обращения восьмикратного чемпиона мира и трехкратного олимпийского чемпиона Дмитрия Билозерчева, который ранее открыл в Мантурове секцию спортивной гимнастики.