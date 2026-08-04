В Мантурове Костромской области открыли новый спорткомплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Вымпел» открыли в городе Мантурово Костромской области в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
В новом ФОКе формируются секции по баскетболу, футболу, волейболу, легкой атлетике и лыжным гонкам. Всего спортом будут заниматься более 200 человек. Сейчас в учреждении идет подготовка местных спортивных команд к соревнованиям, а с сентября начнут полноценную работу секции. Решение о строительстве принял губернатор региона Сергей Ситников после обращения восьмикратного чемпиона мира и трехкратного олимпийского чемпиона Дмитрия Билозерчева, который ранее открыл в Мантурове секцию спортивной гимнастики.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.