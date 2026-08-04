Ребенок выпил чистящее средство: врач рассказал, что делать

По словам специалиста, особенно опасны концентрированные средства для прочистки труб, отбеливатели и составы с хлором. Не менее серьезную угрозу представляет вдыхание химических паров в плохо проветриваемых помещениях. Это может вызвать кашель, раздражение дыхательных путей и проблемы с дыханием.