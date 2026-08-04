Ребенок выпил чистящее средство: врач рассказал, что делать

Яркая упаковка и необычный запах упаковок с бытовой химией могут привлечь внимание ребенка. Как рассказал ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского Университета Заур Хатшуков, бытовая химия остается одной из частых причин домашних отравлений у детей. Об этом пишет RuNews24.ru.
«Большинство таких препаратов содержат сильные щелочи или кислоты, которые вызывают химический ожог слизистой оболочки рта, пищевода и желудка. Подобные повреждения могут привести к глубокому некрозу тканей, кровотечению, формированию рубцов и даже потребовать хирургического лечения», — предупредил Хатшуков.
По словам специалиста, особенно опасны концентрированные средства для прочистки труб, отбеливатели и составы с хлором. Не менее серьезную угрозу представляет вдыхание химических паров в плохо проветриваемых помещениях. Это может вызвать кашель, раздражение дыхательных путей и проблемы с дыханием.
Эксперт предупредил, что при отравлении нельзя вызывать у ребенка рвоту или пытаться нейтрализовать химическое вещество другими средствами. Если ребенок проглотил бытовую химию, необходимо вызвать скорую помощь, а до приезда врачей промыть рот водой.
Ранее стало известно о смерти 13-летнего Маттиа из Италии, который девять лет находился в коме после тяжелого отравления сыром. Ребенок пострадал после того, как съел продукт из сырого молока, зараженного бактериями Escherichia coli.