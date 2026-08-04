Волгоградцы превратили трамвай в милый сувенир для туристов

— Когда мне впервые показали волгоградский метротрам, я была просто в восторге. И, размышляя над темой сувениров, я понимала — трамвай этого однозначно достоин, — улыбается Виктория. — Простые сувениры из классической линейки — история про «привезти знак внимания без лишних трат». А вот подарки ручной работы берут на память либо себе самим, либо кому-то из близких. Впрочем, у каждого изделия свои задачи, поэтому говорить, что значки или статуэтки окончательно вышли из моды было бы несправедливо.