Тело мужа итальянского министра нашли в озере спустя месяц после исчезновения

Тело супруга итальянского министра по вопросам семьи, рождаемости и равных возможностей Евгении Роччеллы — Луиджи Каваллари — обнаружили в озере Вико спустя более чем месяц после его исчезновения. Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в Fatto Quotidiano.
Инцидент произошел 27 июня. Мужчина находился на лодке со своей женой. Он решил нырнуть в воду, чтобы освежиться, однако так и не всплыл. Роччелла сразу отправила сигнал SOS. На место прибыли карабинеры, пожарные, сотрудники экстренных служб.
По данным газеты, местные водолазы достали тело Луиджи Каваллари с глубины около 18 метров. Он оказался примерно в одном километре от места исчезновения и в 20 метрах от берега.
До этого на озере Ольховом в Республике Башкортостан 19-летний юноша также утонул при попытке добраться до берега с надувного матраса. Трагедия произошла вблизи села Михайловка. Молодой человек плавал вместе с друзьями.
20 июля 11-летнего мальчика унесло течением в Кировском округе Приморского края. По данным МЧС, ребенок находился вместе с дедушкой в протоке Драгучина возле поселка Горные Ключи.