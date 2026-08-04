Прокуратура потребовала взыскать со школы 106 тыс. рублей после падения ученика в коридоре

Прокуратура Зеленоградского района через суд добивается выплаты компенсации 13-летнему ученику школы Зеленоградска, который получил перелом руки после падения в коридоре образовательного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в апреле 2026 года. Установлено, что школьник поскользнулся и упал в коридоре МАОУ СОШ города Зеленоградска, получив перелом руки.
Прокурор района обратился в суд с иском к образовательной организации. Надзорное ведомство требует взыскать в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда и расходы на лечение. Общая сумма требований составляет 106 тыс. рублей.
Видео: пресс-служба областной прокуратуры.
В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении суда.
Получить оперативный комментарий в МАОУ СОШ города Зеленоградска «Новому Калининграду» не удалось.