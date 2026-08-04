15 проектов реализуют по льготному кредитованию нижегородских гостиниц

15 проектов на 2226 номеров реализуют по льготному кредитованию гостиниц в Нижегородской области. Планируется заявить еще несколько пректов. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Глава региона также заявил, что в 2023—2025 годах было создано 17 модульных средств размещения на 294 номера по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». В мае текущего года также был введен в эксплуатацию отель «Экопарк на Гребном канале» на 265 номеров.
Чтобы подобные проекты успешно реализовывались, в регоионе ввели меры поддержки и создали инвестиционно-аналитический офис.
Ранее сообщалось, что программу развития речной инфраструктуры создадут в Нижегородской области.