Россия временно запретила транзит мяса птицы из Евросоюза

Как писал сайт KP.RU, в январе прошлого года Россельхознадзор запретил ввоз и транзит по территории России продукции животноводства из ЕС в связи с распространением ящура. Также приостанавливалась сертификация всех восприимчивых к ящуру животных, а также продукции, которая находится под контролем государственного ветеринарного надзора, перемещаемых с территории ЕС в Россию, в том числе транзитов через РФ в третьи страны.