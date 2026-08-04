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Россия временно запретила транзит мяса птицы из Евросоюза

Россельхознадзор вводит 5 августа запрет на транзит через РФ мяса птицы из ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор с 5 августа введет временный запрет на транзит через территорию страны мяса и субпродуктов птицы из ЕС. Об этом сообщило ведомство.

В публикации отметили, что решение принято для предотвращения распространения эпизоотий и защиты потребителей, а также по факту незаконной перевозки субпродуктов птицы якобы немецкого происхождения через Польшу.

«Груз пересек границу Таможенного союза на транспортном средстве с польскими номерными знаками и следовал транзитом через Россию в Узбекистан по фальсифицированным ветеринарным сертификатам», — говорится в сообщении.

Россельхознадзор подчеркнул, что эти ограничения будут действовать до окончания переговоров с Еврокомиссией по результатам расследования нарушений.

Как писал сайт KP.RU, в январе прошлого года Россельхознадзор запретил ввоз и транзит по территории России продукции животноводства из ЕС в связи с распространением ящура. Также приостанавливалась сертификация всех восприимчивых к ящуру животных, а также продукции, которая находится под контролем государственного ветеринарного надзора, перемещаемых с территории ЕС в Россию, в том числе транзитов через РФ в третьи страны.

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