Проект реставрации Красных казарм в Нижнем Новгороде не прошел госэкспертизу

Проект реставрации и приспособления для современного использования Восточного корпуса комплекса «Красные казармы» в Нижнем Новгороде не прошел госэкспертизу. Он получил отрицательное заключение. Информация об этом опубликована на портале ЕГРЗ.
Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения, построенном в 1835—1853 годах и расположенном на Нижневолжской набережной.
Застройщиком проекта выступает ООО «Весенние инвестиции». Проектную документацию подготовили компании «Истоки», «Велес НН», «Вентсервис» и «Экспертное региональное агентство в области пожарной безопасности».
Экспертизу проводило ГАУ Нижегородской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 15 гостиниц строят в Нижегородской области.