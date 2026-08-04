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Проект реставрации Красных казарм в Нижнем Новгороде не прошел госэкспертизу

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения, построенном в 1835—1853 годах.

Проект реставрации и приспособления для современного использования Восточного корпуса комплекса «Красные казармы» в Нижнем Новгороде не прошел госэкспертизу. Он получил отрицательное заключение. Информация об этом опубликована на портале ЕГРЗ.

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения, построенном в 1835—1853 годах и расположенном на Нижневолжской набережной.

Застройщиком проекта выступает ООО «Весенние инвестиции». Проектную документацию подготовили компании «Истоки», «Велес НН», «Вентсервис» и «Экспертное региональное агентство в области пожарной безопасности».

Экспертизу проводило ГАУ Нижегородской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 15 гостиниц строят в Нижегородской области.