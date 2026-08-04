Количество краж через СБП превысило прошлогодний показатель почти в три раза

Вместе с тем объем хищений с использованием карточных платежей, по данным ЦБ, планомерно сокращается и во втором квартале составил 1,3 млрд руб.— на 17% меньше, чем годом ранее. Потери от действий мошенников по обычным счетам также сократились за год на 7%, до 2,17 млрд руб. В результате объем потерь от действий мошенников в начале года стабилизировался в районе 7,4 млрд руб. в квартал, однако по сравнению с показателями годовой давности увеличился на 8−16%.