В Кузбассе с начала сезона отремонтировали 11 автодорог

В Кемерове из восьми запланированных улиц готовы пять, включая Логовое шоссе, участки на улицах Кирова и Нахимова. В Новокузнецке сдали в эксплуатацию 5 объектов из 12, в том числе улицы Куйбышева, Косыгина и Байдаевское шоссе. Каждая дорога проходит строгую диагностику перед вводом в эксплуатацию.