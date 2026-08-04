В Кузбассе с начала сезона отремонтировали 11 автодорог

Ремонт 11 участков автомобильных дорог завершили в Кузбассе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в текущем дорожном сезоне. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона.
На региональных трассах завершен ремонт одного из ключевых участков дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга (6,4 км) с обустройством тротуаров и остановочных площадок. В активной стадии работ находятся еще шесть объектов. Всего в нормативное состояние приведут 89,1 км дорог, общая доля укладки асфальта по региону составляет 54,3%.
В Кемерове из восьми запланированных улиц готовы пять, включая Логовое шоссе, участки на улицах Кирова и Нахимова. В Новокузнецке сдали в эксплуатацию 5 объектов из 12, в том числе улицы Куйбышева, Косыгина и Байдаевское шоссе. Каждая дорога проходит строгую диагностику перед вводом в эксплуатацию.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.