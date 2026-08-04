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Путин подписал закон о штрафах для маркетплейсов за нарушение законодательства

Президент России Владимир Путин во вторник, 4 августа, подписал закон о введении ответственности для операторов цифровых платформ за неисполнение требований закона о платформенной экономике.

Президент России Владимир Путин во вторник, 4 августа, подписал закон о введении ответственности для операторов цифровых платформ за неисполнение требований закона о платформенной экономике.

Кодекс России об административных правонарушениях дополнился статьей о штрафах для владельцев маркетплейсов, сервисов доставок, агрегаторов объявлений и услуг за ряд нарушений.

Например, штраф для должностных лиц за невыполнение оператором цифровой платформы обязанности по проверке информации в карточке товара составит от 30 до 80 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей. За ограничение или удаление карточки товара предусмотрены аналогичные санкции, указано в документе.

До этого стало известно, что платежные карты, которыми владеют маркетплейсы Ozon, Wildberries и Yandex, будут внесены в единую систему учета платежных карт, который появится в России с 1 сентября.

Ранее Минэкономразвития направляло в администрацию президента и участникам рынка обновленный проект добровольного меморандума цифровых платформ. Документ предусматривал закрепление единой цены товаров на маркетплейсах и расширение круга участников.

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