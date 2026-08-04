Путин подписал закон о штрафах для маркетплейсов за нарушение законодательства

Например, штраф для должностных лиц за невыполнение оператором цифровой платформы обязанности по проверке информации в карточке товара составит от 30 до 80 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей. За ограничение или удаление карточки товара предусмотрены аналогичные санкции, указано в документе.