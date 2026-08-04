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В Шарье Костромской области обновили культурно-концертный центр

Средства гранта позволили приобрести новую мебель и оргтехнику, преобразить помещения для творческих коллективов.

Культурно-концертный центр города Шарьи в Костромской области стал победителем Всероссийского конкурса среди домов культуры, который проходит при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.

Средства гранта позволили обновить помещения для творческих коллективов, приобрести новую мебель и оргтехнику. Преобразилась и прилегающая территория — там создали уличный кинотеатр с мультимедийным и звуковым оборудованием, заасфальтировали танцевальную площадку.

Центр обслуживает более 30 тысяч человек, почти половина из них — дети и молодежь. В 2025 году мероприятия посетили 167 тысяч гостей — на 8 тысяч больше, чем в 2024-м. В центре работают 42 клубных формирования, в том числе театральные, фольклорные и танцевальные коллективы.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.