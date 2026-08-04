В Шарье Костромской области обновили культурно-концертный центр

Центр обслуживает более 30 тысяч человек, почти половина из них — дети и молодежь. В 2025 году мероприятия посетили 167 тысяч гостей — на 8 тысяч больше, чем в 2024-м. В центре работают 42 клубных формирования, в том числе театральные, фольклорные и танцевальные коллективы.