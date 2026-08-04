Продюсера Олега Газманова оставили в СИЗО

Филипп Росса — специалист по авторским правам, представлявший интересы в этой сфере в том числе Олега и Родиона Газмановых, Дмитрия Маликова, Игоря Саруханова и коллектива «Хор Турецкого». С господином Газмановым он работал на протяжении 14 лет, выступая продюсером в том числе клипов патриотической и военной тематики.