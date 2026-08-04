У Анны Седоковой нашли долги по платежам за жилплощадь

Ранее KP.RU сообщал, что судебные приставы принудительно взыскали с двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой задолженность за дачный участок в Волгоградской области. Иск к спортсменке был подан местным садоводческим товариществом. Общая сумма взыскания составила более 55 тысяч рублей, включая долг за пользование общим имуществом СНТ, госпошлину и пени за просрочку платежа.