У Анны Седоковой нашли долги по платежам за жилплощадь

У певицы Анны Седоковой обнаружили долги по платежам за жилплощадь. Об этом сообщает Super.ru.
Согласно источнику, звезда задолжала 22 500 рублей. На сайте Федеральной службы судебных приставов также указано, что долг Седоковой может быть связан с неоплаченными коммунальными платежами. Также в указанную сумму входят пени, образовавшиеся из-за задержки платежей.
Ранее KP.RU сообщал, что судебные приставы принудительно взыскали с двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой задолженность за дачный участок в Волгоградской области. Иск к спортсменке был подан местным садоводческим товариществом. Общая сумма взыскания составила более 55 тысяч рублей, включая долг за пользование общим имуществом СНТ, госпошлину и пени за просрочку платежа.