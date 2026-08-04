Возгорание емкости с дизельным топливом в Перми локализовали

В Перми пожар на территории производственного объекта, где загорелась емкость с дизельным топливом, локализовали на площади 600 кв. м, сообщила РБК пресс-служба МЧС России.
Пожарным удалось предотвратить угрозу распространения огня на соседние производственные и административные здания. На месте работают 94 человека и 25 единиц техники, рассказали в ведомстве.
Пожар в Перми.
Пожар произошел на Соликамской улице, никто не пострадал. По данным МЧС, причиной возгорания могла стать разгерметизация системы охлаждения установки.
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