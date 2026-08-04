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В Ростовской области средняя номинальная зарплата превысила 75 тысяч рублей

Рост средних зарплат зафиксировали на Дону в январе — мае 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Среднемесячная номинальная заработная плата работника в Ростовской области в период с января по май 2026 года составила 75,1 тысячи рублей. Об этом сообщает Ростовстат.

Показатель зафиксировали по крупным, средним и малым предприятиям. По сравнению с периодом за январь — май 2025 года средняя зарплата выросла на 14%.

Отдельно сообщается о численности официально зарегистрированных безработных. На конец периода показатель составлял 0,3% к численности рабочей силы.

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