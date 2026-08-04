В югорском поселке Белый Яр пройдет турнир по пляжному волейболу

Турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд состоится 8 августа в поселке Белый Яр в Югре, сообщили в администрации Сургутского района. Соревнования организуют по госпрограмме «Спорт России».
Площадкой для проведения станет местный многофункциональном парке. Турнир стартует в 12:00. К участию в нем приглашают жителей Сургутского района старше 18 лет. Подать заявку можно до 6 августа. Выступить в каждой категории смогут только пять команд, зарегистрировавшихся быстрее всех.
«Проведение таких мероприятий, как турнир по пляжному волейболу в Белом Яре, не только популяризирует здоровый образ жизни, но и укрепляет социальные связи, способствует единению жителей», — отметил начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района Николай Жила.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.