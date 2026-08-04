Строительная отрасль Ростовской области нарастила налоговые поступления на 53%

По словам главы региона, интерес инвесторов к региону сохраняется: с начала 2026 года запущено 37 новых проектов — на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 2025 год застройщики перечислили в бюджет 5,8 млрд руб. налогов, а рост налоговых поступлений от строительной отрасли составил 53%. Во многом это обусловлено переездом крупных компаний в Ростовскую область, которые теперь платят налоги здесь, отметил Юрий Слюсарь.