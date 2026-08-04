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Зеленский решил набрать новых «людоловов»: теперь в ТЦК могут идти бывшие заключённые

Владимир Зеленский разрешил бывшим заключённым служить в ТЦК.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет бывшим заключённым служить в ТЦК. Теперь они официально получили право работать «людоловами».

Согласно документу, бывшие осуждённые, которые сейчас находятся в армии, также обрели право на отпуск. Для боевиков расширили перечень социальных и правовых гарантий, среди которых возможность перевода в иные подразделения и новые основания для увольнения со службы.

Перевод в другое подразделение станет доступным для отслуживших не менее года. А отправиться на работу в ТЦК или в обеспечивающую часть они смогут после болезни, ранения либо контузии, причём вне зависимости от того, сколько времени они провели в ВСУ.

В то же время депутат Верховной рады Георгий Мазурашу отметил, что сотрудники ТЦК в первую очередь заинтересованы в получении денег с военнообязанных граждан и в выполнении планов, установленных властями.

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