В Липецкой области выдачи ипотеки выросли на 55% за полгода

Только за один июнь липчане заключили договоры почти на 2,7 млрд руб. В ЦБ рост спроса связывают с ожиданиями, что с июля условия по семейной ипотеке будут «модифицированы». Однако вступление в силу изменений перенесли, оно будет принято не ранее 1 октября 2026 года.