В Рыбинске Ярославской области обновят здание драмтеатра

Здание драматического театра ремонтируют в Рыбинске в Ярославской области, сообщили в администрации города. Работы проводят по национальному проекту «Семья».
Так, зрительный зал уже преобразился. Его стены оформлены в теплых оттенках. А на лестнице, ведущей к залу, появится небольшой пандус для маломобильных посетителей. Значительная часть работ внутри здания уже выполнена. В частности, обновлены гримерки, костюмерные, санузлы, коридоры, заменены окна. На данный момент специалисты монтируют систему отопления, ведут фасадные работы, модернизируют фойе и входную группу.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.