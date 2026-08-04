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В июле ситуация в российской промышленности улучшилась незначительно

В июле часть опережающих индикаторов состояния российской промышленности улучшилась. Индекс S&P Global PMI достиг максимума с января 2025 года, а опросы Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН зафиксировали стабилизацию спроса и улучшение планов выпуска предприятий.

В июле часть опережающих индикаторов состояния российской промышленности улучшилась. Индекс S&P Global PMI достиг максимума с января 2025 года, а опросы Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН зафиксировали стабилизацию спроса и улучшение планов выпуска предприятий.

Однако рост выпуска остается незначительным и опирается только на внутренние заказы. Предприятия продолжают сокращать запасы, а перебои с поставками ускоряют рост издержек.

О сохраняющейся слабости промышленной конъюнктуры свидетельствует и ситуация с занятостью в обработке. Интенсивность сокращения персонала в июле обновила постковидный минимум. О недостаточной загрузке имеющихся работников сообщили 43% предприятий — это максимум за весь период наблюдений с 2014 года.

Подробности — в материале «Промышленность приободрилась в июле».