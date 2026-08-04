В июле ситуация в российской промышленности улучшилась незначительно

О сохраняющейся слабости промышленной конъюнктуры свидетельствует и ситуация с занятостью в обработке. Интенсивность сокращения персонала в июле обновила постковидный минимум. О недостаточной загрузке имеющихся работников сообщили 43% предприятий — это максимум за весь период наблюдений с 2014 года.