Время ожидания на въезд из Польши в Калининград сократилось до девяти часов

КАЛИНИНГРАД, 4 авг — РИА Новости. Очередь на въезд из Польши в Калининград к вечеру вторника с 17−18 часов сократилась до восьми-девяти часов из-за того, что спало количество автомобилей на границе, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни.
В понедельник в ведомстве проинформировали агентство, что польские пограничники усилили контроль. На выезде из страны выборочно направляют людей в бокс углубленного досмотра, чаще всего это касается путешественников с большим количеством вещей, что занимает несколько часов. В понедельник время ожидания на польской стороне составляло 18−19 часов, во вторник утром, по информации областной таможни — 16−17 часов.
«Пик нагрузок пройден, количество машин на границе сократилось. Во вторник по состоянию на 17.00 (18.00 мск — ред.) время ожидания по направлению въезда в Россию на легковом транспорте на МАПП Мамоново-2 сократилось до восьми-девяти часов», — говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве объяснили, что ажиотаж на границе связан с тем, что в основном через Польшу едут русскоязычные немцы. В некоторых землях Германии в понедельник начались летние каникулы, у многих в России проживают родственники.