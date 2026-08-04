Время ожидания на въезд из Польши в Калининград сократилось до девяти часов

В понедельник в ведомстве проинформировали агентство, что польские пограничники усилили контроль. На выезде из страны выборочно направляют людей в бокс углубленного досмотра, чаще всего это касается путешественников с большим количеством вещей, что занимает несколько часов. В понедельник время ожидания на польской стороне составляло 18−19 часов, во вторник утром, по информации областной таможни — 16−17 часов.