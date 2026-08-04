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Свет и газ массово отключат в Волгограде и области во вторник, 5 августа

Без электроэнергии будут обходиться жители домов в четырёх районах областного центра.

Коммунальных удобств лишатся жители домов в Волгограде и других населённых пунктов области во вторник, 5 июля.

Без электроэнергии будут обходиться жители домов в четырёх районах областного центра:

в Ворошиловском районе 09:00−17:00.

ул. Валдайская, 196а,

ул. Вяземская, 49,

ул. Елецкая, 11−19,

ул. Кронштадская, 82−92, 71,

ул. Кузнецкая, 105−113, 136, 138а, 138−140, 142а, 144,

ул. Радомская, 5−11,

ул. Уржумская, 9, 11а, 11б, 13, 15, 15−31, 10−32,

ул. Чигиринская, 1−17, 6−12,

ул. Череповецкая, 11/4, 11/3, 11/2, 11/1;

09:00−16:00.

ул. Академика Палладина, 28, 30, 32, 32/1, 34, 36, 62−74, 41, 43, 42, 40, 52, 56, 58, 47б, 44, 46, 48,

ул. Чистяковская, 15, 22;

в Дзержинском районе 09:00−17:00.

ул. Новодвинская, 38, 46−54;

в Кировском районе 09:00−17:00.

ул. Бамбуковая, 1−19, 8−16, 22−48, 39−41,

пос. Веселая Балка, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 г, 62, 64, 47,

ул. Долгопрудная, 1−23, 42−18,

ул. Дубовая, 35−89, 24−76,

ул. Ильмовая, 21−23а, 24, 30,

ул. Кременская, 55а-79, 60−100,

ул. Косогорная, 23−73, 16−58,

ул. Ореховая, 2, 11−23, 8−24, 30, 36,

ул. Павлодарского, 23−79, 22−42, 44−78а,

ул. Песчаная, 52−64, 65−83, 76,

ул. Рябиновая, 17−83, 12−72,

ул. Сенная, 1−17,

ул. Соленая, 6−18, 7−26,

ул. Травяная, 1−25, 29−69, 2−6, 2а, 2б,

ул. Шаблиевская, 69−111, 44−84, 86−96а, 113,

ул. Энергетиков, 2−46,

ул. Ясеневая, 24−62, 21−63;

в Краснооктябрьском районе 09:00−16:00.

пер. Вязниковский, 27,

ул. Ермоловой, 34−40,

ул. Слуцкая, 12−34, 13−35,

ул. Типографская, 39−71, 42, 44, 50−66,

ул. Узловая, 19а, 19−59, 59/1, 61, 63, 65/1, 65, 67, 16−68.

Отключение газа запланировано по адресам:

с 09:00 до 13:00 5 августа в городе Волжский.

ул. С. Р. Медведева, д. 41 , 43а, 45, 51, 55, 57, 59, ул. им. Генерала Карбышева, д. 169, 171, ул. 87-я Гвардейская, д. 21;

с 08:00 5 августа до 17:00 6 августа в Урюпинском районе.

х. Акишин,

х. Вдовольский,

х. Долгий,

х. Дьяконовский-2,

х. Зеленый,

х. Котовский,

х. Красный,

х. Креповский,

х. Кухтинский,

х. Окладненский,

х. Ольшанка,

х. Осиповский,

х. Петровский,

х. Попов,

х. Серковский (Краснянское с.п.),

г. Урюпинск,

п. Учхоз,

х. Федотовский;

с 09:30 до 17:30 5 августа пос. Горный в Советском районе Волгограда.

ул. 36 Гвардейской, 14, 16/1, 16/2, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34,

ул. Бадальная, 3, 26,

ул. Климчука, 6, 23,

ул. Надежды, 3, 8, 10, 12, 13, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30,

ул. Рыкова, 26,

ул. Светлая, 4, 7, 8, 11, 15, 17, 19, 23, 26.