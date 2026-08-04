Суд продлил арест блогеру Лусик Карапетян, обвиняемой в мошенничестве

Бабушкинский районный суд города Москвы продлил арест блогеру Лусик Карапетян, которая обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
«Столичный суд продлил срок содержания под стражей до 29 августа 2026 года в отношении Карапетян Лусик Ваневны, обвиняемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в сообщении.
Ранее KP.RU сообщал, что Карапетян была выдана России полицией ОАЭ по запросу Генеральной прокуратуры. Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2021 год блогер действуя в организованной группе, похитила у граждан 85 тысяч рублей, рекламируя в Сети услуги по инвестированию.
В 2022 году суд заочно избрал в отношении Карапетян меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемая также находилась в международном розыске и была задержана в 2026 году в аэропорту Дубая.