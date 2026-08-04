Актриса ТЮЗа — о покорении Эльбруса, страхах и подарках погоды

— Наш штурм вершины начался в 3 часа ночи. Небольшой ветер, темнота и только свет от налобных фонариков альпинистов. Два часа до первого привала мы шли без остановок. И это время я практически не помню, потому что, поднимаясь по опасному участку, я все время смотрела себе под ноги, — улыбается актриса ТЮЗа. — Когда же впервые подняла голову, начался рассвет. На небе была видна тень от Эльбруса… Непередаваемая картина. Конечно, сам момент восхождения на вершину незабываем. Лично я сразу начала плакать от счастья и от осознания того, что я смогла это сделать. Мы выше облаков! И у нас получилось то, что многим не под силу! Безусловно, мне было сложно физически: на высоте 5000 метров все ощущается совсем иначе. Высокое давление, нехватка кислорода, боль в мышцах. В какой-то момент хотелось развернуться и пойти назад, но я сказала себе, что все смогу, и просто пошла дальше, игнорируя сигналы мозга, настаивающего, что ничего не получится.