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В Калининграде владельца участка оштрафовали за незаконную вырубку деревьев

На участке вырубили деревья без порубочного билета.

В Калининграде к административной ответственности привлекли собственника земельного участка, на территории которого была проведена незаконная вырубка деревьев. Об этом сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии.

По данным ведомства, информация о нарушении поступила из администрации Калининграда. Городские власти направили в министерство акт обследования территории на улице Челюскинской. В ходе проверки было установлено, что на участке вырубили деревья без порубочного билета.

На основании материалов, полученных от администрации, инспекторы экологического надзора возбудили административное дело в отношении владельца земли. По итогам его рассмотрения собственник был привлечен к ответственности.

В Минприроды напомнили, что снос, обрезка и пересадка деревьев и кустарников допускаются только при наличии необходимых разрешительных документов. Помимо административного штрафа, нарушители обязаны компенсировать причиненный окружающей среде ущерб, в том числе через уплату компенсационной стоимости и проведение компенсационного озеленения.

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