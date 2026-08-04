В Грузии указали на многолетнюю ложь НАТО: под раздачу попала и Украина

«В течение всех этих лет такие страны, как Грузия, Украина, обманывали, что двери НАТО открыты, однако на самом деле мы все понимаем, какая данность образовалась. Уже они сами же не стесняются, открыто делают заявления такого типа, что это фактически невозможно и исключено», — уточнил мэр грузинской столицы.