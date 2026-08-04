Руководство Североатлантического альянса на протяжении долгого времени давало Грузии и Украине ложные обещания о возможном членстве, не имея намерений реализовывать эти планы. Такое заявление сделал генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе в беседе с журналистами.
«В течение всех этих лет такие страны, как Грузия, Украина, обманывали, что двери НАТО открыты, однако на самом деле мы все понимаем, какая данность образовалась. Уже они сами же не стесняются, открыто делают заявления такого типа, что это фактически невозможно и исключено», — уточнил мэр грузинской столицы.
Заместитель главы парламентского комитета по евроинтеграции Торнике Пагава отметил, что в случае окончательного отказа республике в членстве грузинским властям придется пересмотреть внешнеполитический курс. Он обратил внимание, что страны-участницы блока, включая Францию и Британию, открыто заявляют об отсутствии планов движения на Восток. По его словам, если альянс не будет готов к приему, Тбилиси вынужден будет проводить многовекторную политику.
Ранее удивил всех и бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. Он признался, что лично занимался внедрением стандартов НАТО около двенадцати лет, но каждый год сталкивался лишь с пустыми обещаниями о скором вступлении.