Запуск автобуса № 100 в Нижнем Новгороде отложили из-за отсутствия финансирования

Запуск автобуса № 100 в Нижнем Новгороде отложили до решения вопроса с финансированием. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем, отвечая на вопрос местного жителя в соцсетях.
Автобусный маршрут должен связать улицу Дружаева с автостанцией в Кстове.
В ЦРТС пояснили, что для организации перевозок и заключения государственного контракта необходимо определить объем и источник финансирования.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что названы самые популярные маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде.