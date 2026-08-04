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Запуск автобуса № 100 в Нижнем Новгороде отложили из-за отсутствия финансирования

Автобусный маршрут должен связать улицу Дружаева с автостанцией в Кстове.

Источник: Нижегородская правда

Запуск автобуса № 100 в Нижнем Новгороде отложили до решения вопроса с финансированием. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем, отвечая на вопрос местного жителя в соцсетях.

Автобусный маршрут должен связать улицу Дружаева с автостанцией в Кстове.

В ЦРТС пояснили, что для организации перевозок и заключения государственного контракта необходимо определить объем и источник финансирования.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что названы самые популярные маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде.