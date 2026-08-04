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В Арске Татарстана стартовала профильная языковая смена

В образовательной программе участвуют 176 детей из 12 регионов.

Открытие профильной языковой смены «Без Тукай оныклары» («Мы — внуки Тукая») состоялось 4 августа в Арске Республики Татарстан на базе педагогического колледжа. Ее проведение соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.

Мероприятие посетил министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин. Он поприветствовал участников смены и отметил важность изучения родных языков и культур в формате межрегионального обмена.

В образовательной программе участвуют 176 детей из 12 регионов России. Ребята занимаются изучением татарского языка, культуры, искусства и литературы.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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