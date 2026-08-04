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В Перми уровень воды на реке Мулянке поднялся из-за дождей на полметра

Возведенная дамба на дала распространиться дальнейшему разливу нефтепродуктов.

Источник: Комсомольская правда

В Перми прошедшие 1 и 2 августа дожди подняли уровень воды рек Пыж и Мулянки на полметра. Краевое Минприроды сообщило о штатной работе новой насыпной дамбы.

Построенная для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов дамба сдержала мощный поток воды и не дала загрязнению распространиться дальше. Ее строительство успели завершить 31 июля.

В акватории Мулянки ведется непрерывный мониторинг бонов перед слиянием с Камой. На месте работает экскаватор-амфибия «Боцман-2». К вечеру 3 августа удалось полностью завершить очистку береговой линии на ул. Строителей у «Красного Октября» и от «Мегацентра» до ул. 1-я Пыжевская. На участке от ш. Космонавтов до дамбы № 1 приступил к работе второй экскаватор-амфибия, ведется механизированная и ручная очистка акватории.

«На всех участках продолжаются работы по зачистке береговой линии, мониторингу и обслуживанию рубежей боновых заграждений, ведется сбор воды и грунтов, загрязненной нефтепродуктами», — сообщила пресс-служба краевого ведомства.

Ранее стало известно о сборе более 5,8 тыс. куб. метров загрязненной воды. Общее количество привлеченных к выполнению работ превысило 450 человек.

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