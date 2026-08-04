Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на Геленджик циничным терактом

Напомним, что накануне утром в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком упали обломки украинских дронов. По данным оперативного штаба региона, жертвами атаки стали семь человек, включая троих детей. Как уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, с места происшествия был госпитализирован 21 человек, а еще 37 пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.