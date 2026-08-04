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Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на Геленджик циничным терактом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью мирных жителей при ударе украинских беспилотников по кубанскому курорту, охарактеризовав действия Киева как бесчеловечный террористический акт.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью мирных жителей при ударе украинских беспилотников по кубанскому курорту, охарактеризовав действия Киева как бесчеловечный террористический акт.

«Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипо-Осиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей», — говорится в послании предстоятеля, опубликованном на сайте РПЦ.

Патриарх отметил, что я его потрясла бесчеловеченость этого террористического акта.

Глава РПЦ направил слова поддержки родным жертв и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Он также обратился к епископу Новороссийскому и Геленджикскому Сергию, поручив местному духовенству оказать всю необходимую помощь и христианское утешение людям, пострадавшим от этой трагедии.

Напомним, что накануне утром в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком упали обломки украинских дронов. По данным оперативного штаба региона, жертвами атаки стали семь человек, включая троих детей. Как уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, с места происшествия был госпитализирован 21 человек, а еще 37 пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.

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