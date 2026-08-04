1 900 потенциальных коров отправились по воздуху в Минск

Калининградский селекционно-генетический центр отправил белорусским хозяйствам 1 900 доз генетического материала элитных молочных коров. Продукцию племенных животных проверили специалисты Россельхознадзора.
Проверка включала в том числе и контроль условий хранения и транспортировки материала, который отправился в Минск спецбортом из Храброво. С начала 2026 года белорусские фермеры получили уже 4,3 тыс. доз спермы племенных быков голштинской породы.
В конце 2025 года поголовье калининградских племенных быков увеличилось до 84 голов.