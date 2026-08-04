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1 900 потенциальных коров отправились по воздуху в Минск

Генетический материал проверили специалисты Россельхознадзора.

Источник: Клопс.ru

Калининградский селекционно-генетический центр отправил белорусским хозяйствам 1 900 доз генетического материала элитных молочных коров. Продукцию племенных животных проверили специалисты Россельхознадзора.

Проверка включала в том числе и контроль условий хранения и транспортировки материала, который отправился в Минск спецбортом из Храброво. С начала 2026 года белорусские фермеры получили уже 4,3 тыс. доз спермы племенных быков голштинской породы.

В конце 2025 года поголовье калининградских племенных быков увеличилось до 84 голов.