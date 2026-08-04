Соновал: Индийское судно обстреляно недалеко от побережья Йемена

Индийское судно было обстреляно вблизи от территориальных вод Йемена, все моряки спасены. Об этом сообщил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал.
«Индийское судно Faize Noore Oliya подверглось обстрелу вблизи йеменских вод, в результате чего судно перевернулось и затонуло», — написал он в соцсети Х.
Глава ведомства отметил, что все 14 моряков, в том числе 13 индийцев, были благополучно спасены йеменской береговой охраной и доставлены в порт Моха.
Соновал подчеркнул, что Индия решительно осуждает это неспровоцированное нападение на беззащитное механизированное парусное судно.
Как писал сайт KP.RU, в начале июля грузовое судно подверглось нападению неизвестной вооруженной группы в Красном море, примерно в 30 морских милях к юго-западу от йеменского порта Ходейда. По данным UKMTO, экипаж корабля передал сигнал бедствия, сообщив, что на борт совершается нападение со стороны неизвестных вооруженных людей.