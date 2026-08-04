Соновал: Индийское судно обстреляно недалеко от побережья Йемена

Как писал сайт KP.RU, в начале июля грузовое судно подверглось нападению неизвестной вооруженной группы в Красном море, примерно в 30 морских милях к юго-западу от йеменского порта Ходейда. По данным UKMTO, экипаж корабля передал сигнал бедствия, сообщив, что на борт совершается нападение со стороны неизвестных вооруженных людей.