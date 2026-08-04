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Шальная пуля убила турка, который тайком наблюдал за соседской ссорой с балкона

Мужчина в турецком районе Джейланпынар провинции Мерсин погиб в результате случайного выстрела. 31-летний Исмаил Карадуман находился на балконе своего дома в районе Шевкетшумер, когда стал свидетелем семейной ссоры у соседей, сообщает CNN Turk.

Мужчина в турецком районе Джейланпынар провинции Мерсин погиб в результате случайного выстрела. 31-летний Исмаил Карадуман находился на балконе своего дома в районе Шевкетшумер, когда стал свидетелем семейной ссоры у соседей, сообщает CNN Turk.

Конфликт между членами семьи перерос в перестрелку. Одна из пуль попала в мужчину, наблюдавшего за происходящим со своего балкона. Пострадавший получил серьезное ранение в грудь. На место происшествия была вызвана бригада врачей, которая доставила мужчину в больницу. Несмотря на все усилия медиков, спасти его жизнь не удалось. Правоохранительные органы задержали пятерых подозреваемых, принимавших участие в конфликте, передает телеканал.

Ранее четырехлетний ребенок выстрелил из пистолета своего отца в голову двухлетнему двоюродному брату в американском штате Флорида. Пострадавшего мальчика срочно доставили в больницу в Орландо, но врачи не смогли его спасти.

До этого в американском Детройте подросток выстрелил в свою шестилетнюю сестру из пистолета, найденного в автомобиле, в результате чего девочка умерла.