Шальная пуля убила турка, который тайком наблюдал за соседской ссорой с балкона

Конфликт между членами семьи перерос в перестрелку. Одна из пуль попала в мужчину, наблюдавшего за происходящим со своего балкона. Пострадавший получил серьезное ранение в грудь. На место происшествия была вызвана бригада врачей, которая доставила мужчину в больницу. Несмотря на все усилия медиков, спасти его жизнь не удалось. Правоохранительные органы задержали пятерых подозреваемых, принимавших участие в конфликте, передает телеканал.