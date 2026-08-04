В Ростовской области кредитную организацию наказали за настойчивые звонки

— Кредитная организация совершила административное нарушение (ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ). В связи с этим постановлением ГУФССП России по Ростовской области был назначен штраф в 150 тысяч рублей, — рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.