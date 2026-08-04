Ученый Хитев: Россиянам в будущем стоит опасаться жары, которая пришла в Европу

При этом эксперт подчеркнул, что европейская жара напрямую не перейдет на территорию России, поскольку погодные условия в стране в большей степени зависят от других атмосферных процессов. Тем не менее, он предупредил, что в будущем Россия также может столкнуться с аналогичными климатическими явлениями. Глобальное потепление, которое в России идет интенсивнее, чем в среднем по миру, в целом усиливает погодные аномалии.