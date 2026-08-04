Ученый Хитев: Россиянам в будущем стоит опасаться жары, которая пришла в Европу

Аномальная жара в Европе летом 2026 года, унесшая жизни десятков тысяч людей, произошла на фоне климатических изменений и влияния явления Эль-Ниньо. Об этом рассказал кандидат химических наук, доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев.
По словам эксперта, лето 2026 года в Европе действительно стало одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Хитев отметил, что синоптики заранее предсказывали вероятность аномально высоких температур. Долгосрочные модели показывали повышенный риск жары, связанный с общими изменениями климата.
При этом эксперт подчеркнул, что европейская жара напрямую не перейдет на территорию России, поскольку погодные условия в стране в большей степени зависят от других атмосферных процессов. Тем не менее, он предупредил, что в будущем Россия также может столкнуться с аналогичными климатическими явлениями. Глобальное потепление, которое в России идет интенсивнее, чем в среднем по миру, в целом усиливает погодные аномалии.
— Поэтому россиянам, безусловно, стоит опасаться аналогичных волн жары в будущем, — передает слова специалиста RT.
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