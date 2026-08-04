В Марий Эл откроют еще 2 новых медпункта

Строительство двух новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) ведется в Республике Марий Эл в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В частности, в деревне Отымбал завершены фундаментные работы для блочно-модульной конструкции, которая заменит старое здание ФАПа полувековой давности. Заключены контракты на подключение к газовым и электрическим сетям, завод-изготовитель приступил к сборке конструкции. Открытие медпункта станет долгожданным событием для более чем 400 жителей деревень Отымбал, Вахоткино, Китунькино, Иманайкино и Урняк.
Еще один модульный ФАП появится в 2026 году в деревне Кокшамары Звениговского района. Там уже подготовлена площадка, в ближайшее время начнется устройство фундамента.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.