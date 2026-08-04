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«Справедливая Россия» презентовала пакет инициатив по повышению зарплат и пенсий

Партия «Справедливая Россия» представила свои предвыборные инициативы, посвященные увеличению трудовых и пенсионных доходов граждан. Сергей Миронов перечислил базовые требования СР, в том числе об увеличении МРОТ до 60 тыс. руб. и о «тринадцатой зарплате», Андрей Кузнецов напомнил о партийной идее «тринадцатой пенсии», Марина Ким — о «материнской зарплате» и «мамином ОКВЭД» с пониженными налоговыми ставками для предпринимательниц с малолетними детьми.

Партия «Справедливая Россия» представила свои предвыборные инициативы, посвященные увеличению трудовых и пенсионных доходов граждан. Сергей Миронов перечислил базовые требования СР, в том числе об увеличении МРОТ до 60 тыс. руб. и о «тринадцатой зарплате», Андрей Кузнецов напомнил о партийной идее «тринадцатой пенсии», Марина Ким — о «материнской зарплате» и «мамином ОКВЭД» с пониженными налоговыми ставками для предпринимательниц с малолетними детьми.

Однако «протестной» социальной повестке уделяют внимание все оппозиционные партии, напоминают эксперты. При этом, по их мнению, электоральный эффект от «позитивной социалки» может извлекать только партия власти, то есть «Единая Россия».

Подробности — в материале «Социальное без гарантий».

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