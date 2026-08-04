Владислав Головин рассказал, как «Единая Россия» помогает ветеранам СВО стать наставниками для молодежи

Ветераны специальной военной операции являются идеальными наставниками для молодежи: они не просто говорят о патриотизме, а передают юному поколению реальные ценности и личный опыт. Такой формат позволяет выстраивать живой диалог и находит отклик у детей и молодых людей. Об этом Герой России, начальник Главного Штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Владислав Головин рассказал участникам форума «Территория смыслов».
По мнению члена Высшего совета партии «Единая Россия», для молодежи личный пример имеет гораздо большее значение, чем теоретические рассуждения. Для ветеранов же наставничество — это возможность сохранить историю и поделиться навыками, которые они приобрели во время спецоперации.
«Есть центры подготовки, где боевой опыт может отразиться в передаче навыков: от обращения с оружием и оказания первой помощи до оперативного реагирования и ведения тактики боя. Эта возможность есть у каждого ветерана для вовлечения молодежи в эту деятельность», — отметил Головин.
При этом он подчеркнул, что для эффективной работы с молодежью одного желания ветеранов поделиться своим опытом недостаточно. Большую роль в наставничестве играет специальная методическая подготовка. Бывшим военнослужащим необходимо освоить тонкости работы со школьниками. Для этого в стране необходимо создать специальную систему отбора, обучения и сопровождения наставников.
Владислав Головин рассказал, что «Единая Россия» уже реализует программу интеграции ветеранов в мирную жизнь. По его словам, для этого создан целый комплекс мер, начиная с реабилитации участников боевых действий до их профориентации и переподготовки. В том числе для ветеранов разработаны специальные модули по работе со школьниками и студентами.
Герой России убежден, что у процесса привлечения бойцов спецоперации к воспитательной работе есть много плюсов. У общества появляются сильные наставники, подростки видят перед собой живой пример ответственности, военнослужащие же остаются востребованными и в мирной жизни. Поддержка «Единой России» помогает превратить отдельные инициативы в системную работу с четкими механизмами помощи ветеранам, подчеркнул начальник Главного Штаба движения «Юнармия».
Напомним, Герой России Владислав Головин вошел в пятерку лидеров партийного списка «Единой России», объявленного в конце июня. Кроме него лидерами списка стали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, мэр Москвы Сергей Собянин и Герой России, военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный.
Ранее Владислав Головин предложил разработать для каждого региона Стратегию патриотического воспитания. Он подчеркнул, что в стратегию нужно включать не формальные мероприятия, а проекты, в которых сами дети и молодежь с удовольствием принимают участие. В числе таких форматов он назвал поисковые отряды, волонтерскую деятельность, медийные проекты, экологические инициативы. По его мнению, хорошо работают игровые и цифровые форматы: квесты по историческим местам, виртуальные экскурсии, интерактивные музеи.