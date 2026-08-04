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С 15 августа в Волгоградской области стартует охота на барсука

Региональный комитет природных ресурсов начинает приём заявлений на получение разрешений на добычу барсука с.

Региональный комитет природных ресурсов начинает приём заявлений на получение разрешений на добычу барсука с 5 августа. Сам сезон охоты откроется 10 днями позже — 15 августа.

На этот год установлен лимит: всего 364 особи по всей области, из которых лишь 11 приходятся на общедоступные угодья. Введение квот направлено на сохранение стабильной численности популяции и предотвращение её снижения.

С 6 августа принимаются заявки на добычу пернатой дичи:

— боровая дичь станет доступна с 29 августа;

— водоплавающая, болотно-луговая, степная и полевая — с 5 сентября.

Установлены следующие суточные нормы добычи на одного охотника: утки — до 10 особей, гуси — до 5, лысуха — до 7, серая куропатка — до 5. Отдельные ограничения действуют на фазана: за весь сезон разрешено добыть не более 3 особей, и только на территории общедоступных угодий в Суровикинском, Серафимовичском и Клетском районах.

Изображение создано при помощи ИИ.