С 15 августа в Волгоградской области стартует охота на барсука

Установлены следующие суточные нормы добычи на одного охотника: утки — до 10 особей, гуси — до 5, лысуха — до 7, серая куропатка — до 5. Отдельные ограничения действуют на фазана: за весь сезон разрешено добыть не более 3 особей, и только на территории общедоступных угодий в Суровикинском, Серафимовичском и Клетском районах.