В Бугульме Татарстана отремонтировали детский сад «Непоседы»

Капитальный ремонт детского сада комбинированного вида № 32 «Непоседы» завершили в Бугульме по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.
В двухэтажном здании специалисты обновили инженерные сети, системы холодного и горячего водоснабжения, пожарной безопасности, провели отделку помещений, заменили окна на первом этаже, а также отремонтировали кровлю и входные группы. Для групп первого этажа приобретены мебель и оборудование. Проведенные работы позволили создать все условия для комфортного пребывания 140 ребят.
Отметим, в этом году в Татарстане будут отремонтированы 23 детских дошкольных учреждения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.