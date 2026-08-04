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В Бугульме Татарстана отремонтировали детский сад «Непоседы»

Это позволило создать комфортные условия для 140 воспитанников.

Капитальный ремонт детского сада комбинированного вида № 32 «Непоседы» завершили в Бугульме по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

В двухэтажном здании специалисты обновили инженерные сети, системы холодного и горячего водоснабжения, пожарной безопасности, провели отделку помещений, заменили окна на первом этаже, а также отремонтировали кровлю и входные группы. Для групп первого этажа приобретены мебель и оборудование. Проведенные работы позволили создать все условия для комфортного пребывания 140 ребят.

Отметим, в этом году в Татарстане будут отремонтированы 23 детских дошкольных учреждения.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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